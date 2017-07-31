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Бабушка погибшего в Каугури годовалого мальчика просит Юрмальскую думу переселить многочисленную семью с пятого на первый этаж, сообщает "Русское вещание LTV7". По словам пожилой женщины, семья,где растут много маленьких детей, вынуждена ютиться в двухкомнатной квартире.

"Я внука потеряла. Это удар. Самое ужасное, что может быть. Это мой внук. Понимаете, я их тоже ращу и за ними смотрю. И я прошу, пусть дума рассмотрит это дело. Пускай нас посылают на первый этаж жить. Мы в ту комнату не можем больше заходить", - говорит Сидония, бабушка погибшего ребёнка.

По её словам в двухкомнатной квартире живёт слишком много людей.

"15 человек в двухкомнатной квартире. В кухнях, в комнатах. Все мы там живем. Детям надо отдельно спать, а нам даже кроватку некуда поставить", - говорит Сидония, по словам которой сама она в момент трагедии ходила за ягодами, а мать ребёнка находилась в другой комнате.

"Низкие подоконники, возле окна стоял диван. То есть полностью возможность, что ребенок мог забраться на диван и на подоконник. То, что кто-то из родителей был в соседней комнате не означает, что ребенок был под присмотром", - так об обстоятельствах трагедии говорит Валентина Глущенко, представитель инспекции по защите прав детей.

Между тем у родителей остался ещё один, трёхлетний ребёнок. Решение о прекращении родительских прав на него уже принято.

В полиции Юрмалы сообщают, что в отношении родителей начат уголовный процесс по первой части 123-й стать уголовного закона — доведение до смерти по неосторожности. По ней грозит вплоть до трёх лет тюрьмы.

Напомним, 29 июля в Каугури из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок. Он погиб на месте происшествия. Госполиция задержала родителей младенца.

Полиция начала уголовный процесс о доведении до смерти по невнимательности.

Оба родителя 1988 года рождения находятся сейчас в изоляторе временного содержания. В момент, когда ребенок выпал из окна, они были в той же комнате.

Семья в поле зрения полиции ранее не попадала. Она считалась малообеспеченной и жила в социальном доме.

Второй растущий в семье ребенок 3 лет передан на попечение бабушке.

Единоличным решением сиротского суда в субботу, 29 июля, родители были решены прав опеки. Через 15 дней будет созвано коллегиальное решение суда, который должен решить, будут ли эти права восстановлены.