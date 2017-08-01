Происшествия |

Сегодня утром в Крустпилсском крае произошло столкновение двух грузовиков, водители которых погибли, сообщила инспектор Земгальского регионального управления полиции Диана Бриеде.

Авария произошла в 07.43 на шоссе A6 Рига-Даугавпилс в Лейниеки Кукской волости.

Один из грузовых автомобилей, пытаясь избежать столкновения с легковой автомашиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком.

Водители обоих грузовиков - мужчины 1970 и 1968 г. рожд. - погибли. Некоторое время движение на этом участке шоссе было полностью заблокировано.