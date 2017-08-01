Авария на Даугавпилсском шоссе: погибли два водителя
Происшествия | 1 августа 2017 года, 10:45
Сегодня утром в Крустпилсском крае произошло столкновение двух грузовиков, водители которых погибли, сообщила инспектор Земгальского регионального управления полиции Диана Бриеде.
Авария произошла в 07.43 на шоссе A6 Рига-Даугавпилс в Лейниеки Кукской волости.
Один из грузовых автомобилей, пытаясь избежать столкновения с легковой автомашиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком.
2 kravas auto avārija uz šosejas A6 Rīga-Daugavpils #Lejnieki #Latvija. 2 bojā gājušie. foto no @Radio1_lv pic.twitter.com/rIq8WtOIZX— BreakingLV (@breakinglv) 1 августа 2017 г.
Водители обоих грузовиков - мужчины 1970 и 1968 г. рожд. - погибли. Некоторое время движение на этом участке шоссе было полностью заблокировано.