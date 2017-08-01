Происшествия |

Вчера, 31 июля, стражи порядка провели беседу с мужчиной, который в Зиепниеккалнсе пугал женщин, об этом сообщила госполиция на своей странице в Facebook.

30 июля в полицию обратились три потерпевшие, которые заявили о том, что в Зиепниеккалнсе их на улице напугал неизвестный мужчина. Как оказалось, одна из пострадавших уже сталкивалась с незнакомцем 20 июля, а остальные наткнулись на него 24 июля.

Во всех случаях мужчина преследовал женщин и пытался приблизиться к ним, иногда дотрагиваясь плечом, а один раз даже дотронулся со спины. Увидев, что девушки пытаются от него ускользнуть, злоумышленник исчез.

После изучения жалоб полицейским стало ясно, что речь идет об одном и том же человеке.

Чтобы задержать злоумышленника, госполиция связалась с Рижской полицией самоуправления, которая вчера, 31 июля, около 08:30 заметила его в Риге. Мужчина не сопротивлялся и добровольно последовал за стражами порядка. Задержанного доставили в отделение полиции Земгальского предместья.

Как оказалось, мужчина 1992 года рождения уже длительное время наблюдал и следил за женщинами и к некоторым прикасался. Свои действия задержанный объяснить не мог, но заверил, что зла никому не желал.

С ним провели беседу, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Поскольку мужчина сожалел о содеянном и еще не появлялся в поле зрения стражей порядка, административный протокол на него не составили и отпустили.

Госполиция предупреждает, что если жители сталкивались или столкнутся с похожими неприятными ситуациями, вызванными этим человеком, стоит незамедлительно сообщить об этом стражам порядка по телефону 110.

Если молодого человека опять застукают за нарушением покоя граждан, будет принято решение о привлечении его к административной ответственности за мелкое хулиганство.