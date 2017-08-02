Происшествия |

Ранним утром 29 июля сотрудники полиции на нетрафарированной машине засекли на пятьдесят седьмом км дороги Смилтене — Гулбене автомобиль Audi A4, ехавший на скорости 169 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.

Заметив нарушителя, инспекторы начали преследование, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, однако лихач не останавливался.

Погоня продолжалась 13 км, когда стражи порядка решили сделать предупредительные выстрелы. Полицейские произвели 17 выстрелов, прежде, чем 34-летний мужчина остановился, совершив аварию.

Задержанный отказался пройти проверку на содержание в организме алкоголя, поэтому его доставили в ближайшую больницу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о начале уголовного процесса.

Еще одна полицейская погоня произошла 31 июля в Курземе. Ночью в Талси патрульные обратили внимание на машину Audi A6, которая ехала несколько необычно. Водитель не остановился по требованию стражей порядка, и они начали преследование.

Вскоре удиравший водитель не справился с управлением и врезался в забор. С места аварии он тоже попытался убежать, однако был задержан.

Экспертиза показала, что он был нетрезв - 1,95 промилле.