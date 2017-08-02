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12-летняя девочка из Латвии погибла в результате грозового шторма в Швейцарии прошлой ночью. Об этом сообщает портал Telebasel.

Полиция кантона Берн сообщает, что девочку погибла от удара деревом, которое упало на палатку в лесной местности Зютиберг. Кроме несовершеннолетней, в палатке находились мужчина и женщина, последняя получила травмы. Третьего потерпевшего также доставили в больницу для проверки.

Вопрос о том, являются ли пострадавшие родственниками пока остается открытым. Полиция кантона Берн пока не предоставляет никаких данных о жертвах инцидента.

В ходе расследования установлено, что в лесной зоне упало четыре дерева. Одно из них повалилось на палатку, где находились трое потерпевших.

Полиция получила вызов чуть после 06:30. По данным метеорадара, на регион надвигался огромный грозовой фронт с ливнем. Зютиберг представляет собой лесную местность на холме, находящуюся в расстоянии полутора километра от деревни Бениген.

По всей Европе сейчас проходит "волна" бурь, грозовые штормы ожидаются и на территории Латвии. Напомним, что из-за грозы сегодня в 6:15 электроснабжение было нарушено примерно у десяти тысяч клиентов предприятия Sadales tīkls, свидетельствует карта аварийных отключений.