Происшествия |

81-летняя Надежда Калныня, пропавшая без вести 22 августа 2017 года в Кадаге, найдена сегодня, 23 августа 2017 года, около 16 часов в Адажи. К сожалению, без признаков жизни, сказано в сообщении поисковой организации Bezvests.lv.

По словам близких, в день пропажи она, как обычно, вышла на прогулку, но назад не вернулась.

"Обычно в одиночку в транспорте не ездила. Всегда сопровождал кто-то из близких. Последним, кто ее видел в 3 часа дня, был сосед", - рассказала дочь.

Никаких серьезных проблем со здоровьем у Надежды не было, и семья забила тревогу - обратилась в полицию и позвонила в Bezvests.lv.

Кинологи-добровольцы Лайла Скроделе и Ингуна Осе с поисковыми собаками Юлэ, Доре и Джей-Джей сегодня утром, после 11:00 выехали на поиски в Кадагу. Не успев доехать до места, волонтеры Bezvests.lv получили новую информацию: кто-то из местных жителей сообщал, что сегодня в 9 утра пропавшую пенcионерку видели у магазина Maxima в Адажи.

Эту информацию добровольцы сразу же решили проверить: подъехали к магазину, поговорили с его сотрудниками, показали фото женщины, опросили прохожих. Оставили телефон Bezvests.lv просьбой сообщать, если будут какие-то новости, может, кто-то из продавцов или покупателей вспомнит, когда и где видел Надежду.

Сами же отправились к дому пенсионерки, встретились с ее дочерью, взяли образец запаха и осмотрели ближайшие окрестности. Во время работы кинологов дочери позвонили, оказалось, прохожие нашли на лавочке городского пляжа аккуратно сложенную верхнюю одежду, по описанию похожую на одежду пропавшей.

Кинологи bezvests.lv вместе с дочерью выехали на пляж, чтобы проверить полученную информацию. Найденные вещи оказались действительно вещами пропавшей пенсионерки (их опознала дочь). Это информацию дочь сразу же по телефону передала полиции.

Тем временем кинологи продолжили работу - решили осмотреть берега водоема и прошли с собаками вдоль берегов: достоверный образец запаха был уже на месте. В беседе дочерью выяснилось, что она иногда возила маму к морю и на благоустроенный городской пляж - напротив Адажской думы.

Кинологи снова проверили ближайшие окрестности, прошли вдоль берега с поисковыми собаками. Джей-Джей и Юлэ, обученные по специальной методике поиска живых и мертвых людей, никак не просигналили. После этого было принято решение посмотреть, что покажет следовая собака. Доре проявляла некоторую нервозность, постоянно подбегая к воде, пила воду. Сигналила, что след обрывается.

Дочь постоянно держала связь полицией, и через некоторое время (около 16:00) приехала команда рижских спасателей со всем подводным оборудованием. В результате погружения и осмотра дна водоема примерно в 10 метрах от берега недалеко от пункта лодочного проката водолазы обнаружили тело женщины. Это была пропавшая Надежда.

Точную причину смерти еще предстоит установить экспертам, возможно, пенсионерка утонула, оступившись, когда прогуливалась вдоль берега.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким.

Фото и материал Bezvests.lv