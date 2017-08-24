В Латгалии выпала месячная норма осадков: затоплены дворы, размыты дороги (1)

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Происшествия | 24 августа 2017 года, 15:38

Самые обильные за последние годы осадки привели в Латгале к затоплению территорий, расположенных в низинах, в том числе затоплены дворы домов и подвалы, свидетельствуют сообщения местных жителей в соцсетях.

Синоптики прогнозируют, что ливни прекратятся на востоке Латвии лишь к вечеру, тогда же стихнет сильный ветер.

Сильные ливни в некоторых местах размыли некоторые дороги, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi‏.

Из-за ливней в Латгале закрыта дорога местного значения Василево-Вишки-Гравери (V676). Дорога закрыта на 7,4-м километре перед Амбели. В этом месте она затоплена и размыта.

Затоплена и закрыта для движения также дорога Бозово-Каскани (V504) у Карсавы.

Движение продолжает быть ограничено на автодороге A13 граница с Россией (Гребнево) - граница с Литвой (Медуми) возле Межвиди. Движение ограничено и регулируется полицией.

Как сообщается на сайте компании в Латгале дожди продолжаются. В Резекне за последние сутки выпала месячная норма осадков. Автоводителям стоит помнить, что в такие погодные условия следует выбирать соответствующие условия езды.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Резекне на 10 часов утра четверга выпало 106 миллиметров (мм) осадков или 154% месячной нормы.

Проливные дожди начались в Резекне в среду утром и наиболее интенсивными были в ночь на четверг и утром в четверг.

Проливные дожди идут во всей Латгале, большей части Селии и восточных регионах Видземе.

фото: Каспарс Норденс/LETA

Комментарии 1
Тихонова Наталья1 день назад
Время звать "Ноя " из Министерства финансов и т.д ! SOS -МЧС Латвии... Реальная действительность не ученья, не муляж...Ответ природы за беспечность людей ...
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