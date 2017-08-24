Происшествия |

Самые обильные за последние годы осадки привели в Латгале к затоплению территорий, расположенных в низинах, в том числе затоплены дворы домов и подвалы, свидетельствуют сообщения местных жителей в соцсетях.

Синоптики прогнозируют, что ливни прекратятся на востоке Латвии лишь к вечеру, тогда же стихнет сильный ветер.

Сильные ливни в некоторых местах размыли некоторые дороги, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi‏.

Из-за ливней в Латгале закрыта дорога местного значения Василево-Вишки-Гравери (V676). Дорога закрыта на 7,4-м километре перед Амбели. В этом месте она затоплена и размыта.

Затоплена и закрыта для движения также дорога Бозово-Каскани (V504) у Карсавы.

Движение продолжает быть ограничено на автодороге A13 граница с Россией (Гребнево) - граница с Литвой (Медуми) возле Межвиди. Движение ограничено и регулируется полицией.

Latgalē lietavu dēļ izskaloti autoceļi https://t.co/WNJ5noIsT1 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 24 августа 2017 г.

Как сообщается на сайте компании в Латгале дожди продолжаются. В Резекне за последние сутки выпала месячная норма осадков. Автоводителям стоит помнить, что в такие погодные условия следует выбирать соответствующие условия езды.

Latgalē lietus turpinās, Rēzeknē pēdējās diennakts laikā nolijusi mēneša norma. Autovadītāj, atceries, kas jāņem vērā, braucot lietus laikā! pic.twitter.com/NQjNN647Vr — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 24 августа 2017 г.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Резекне на 10 часов утра четверга выпало 106 миллиметров (мм) осадков или 154% месячной нормы.

Проливные дожди начались в Резекне в среду утром и наиболее интенсивными были в ночь на четверг и утром в четверг.

Проливные дожди идут во всей Латгале, большей части Селии и восточных регионах Видземе.

Jānis no Tilžas iesūtīja bildi ar peldošajiem siena ruļļiem. #plūdi pic.twitter.com/fyE2fE4yuc — Radio Skonto Vidzeme (@SkontoVidzeme) 24 августа 2017 г.

фото: Каспарс Норденс/LETA