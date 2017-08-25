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В Елгаве в Вилценской волости сгорели заживо девять сельскохозяйственных животных, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба.

Вчера около 19.40 пожарные получили вызов в Вилценскую волость, где горел сарай. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание площадью 450 квадратных метров уже охватило открытое пламя. Пожар был потушен только в полночь. Животных спасти не удалось.

В целом за минувшие сутки, Пожарно-спасательная служба получила по Латвии 97 вызовов: 18 из них — на тушение пожаров, 73 — на аварийно-спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.