Грузовая машина врезалась в ограждение на Южном мосту (2)

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Происшествия | 25 августа 2017 года, 11:42

В Риге на Южном мосту грузовая машина съехала с проезжей части на обочину, повредив ограждение. Об этом пишет NRA.

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Из-за ДТП движение на мосту осложнено. На месте происшествия работает Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи.

Фото: Kaspars Nordens/LETA

Комментарии 2
Угу3 часа назад
Только не он, а тот шустрик, который со второй полосы вспомнил, что ему к молочке, и перед ним на съезд влетел.
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7 часов назад
Вероятность того что пользовался телефоном во время движения 99.9%.
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