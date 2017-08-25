Происшествия |

В Риге на Южном мосту грузовая машина съехала с проезжей части на обочину, повредив ограждение. Об этом пишет NRA.

Из-за ДТП движение на мосту осложнено. На месте происшествия работает Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи.

Фото: Kaspars Nordens/LETA