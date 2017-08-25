Грузовая машина врезалась в ограждение на Южном мосту (2)
Происшествия | 25 августа 2017 года, 11:42
В Риге на Южном мосту грузовая машина съехала с проезжей части на обочину, повредив ограждение. Об этом пишет NRA.
Avārija uz #dienvidtilta pic.twitter.com/Pq0Ank6cBH— Endijs. (@kristaps441) 25 августа 2017 г.
Из-за ДТП движение на мосту осложнено. На месте происшествия работает Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи.
Avarējot kravas auto nobrauc no Dienvidu tilta Pārdaugavas pusē #Rīga #Latvija. foto no @saunanens pic.twitter.com/dWdZ3kA11U— BreakingLV (@breakinglv) 25 августа 2017 г.
Фото: Kaspars Nordens/LETA
Только не он, а тот шустрик, который со второй полосы вспомнил, что ему к молочке, и перед ним на съезд влетел.
3
Ответить
Вероятность того что пользовался телефоном во время движения 99.9%.
3
Ответить