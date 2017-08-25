Происшествия |

22 августа, в 11 часов утра, к работникам социального центра Огрского края обратились жители, которые сообщили о том, что дома одна находится трехлетняя девочка. Очевидцы сообщили, что ее мать ушла несколько часов назад с младенцем 2016 г.р. и до сих пор не вернулась.

Работники социального центра приехали по указанному адресу, чтобы оценить ситуацию. В доме они нашли крепко спящую трехлетнюю девочку, на которой была грязная одежда, нужду она справляла прямо в кроватке.

Девочку сразу доставили в социальный центр, где ее помыли, переодели и накормили. После этого ребенка отвезли в Кризисный центр, где ему была оказана социальная и психологическая помощь.

Социальные работники связались с Огрской муниципальной полицией, Государственной полицией и сиротским судом.

Сотрудники муниципальной полиции приступил к активным поискам и вскоре недалеко от ворот пилорамы нашли машину, в которой находился маленький мальчик. Двери были открыты, а в салоне играла громкая музыка, окна запотели, а ребенок спал пристегнутый в детском кресле.

На место вызвали сотрудников Службы неотложной медицинской помощи. Пока ждали медиков, сотрудники полиции стали обследовать территорию пилорамы и вскоре нашли мать детей - женщина была пьяна и спала рядом с двумя мужчинами.

Женщину 1993 г.р. разбудили. Она рассказала, что время от времени проверяла, все ли в порядке с ребенком, поменяла памперс и покормила его. Но социальные работники и полицейские ей не поверили.

"Меня шокировало отношение матери к своим детям! Нельзя оставлять одного ребенка дома, второго брать с собой, и тоже где-то оставлять, а самой отдыхать на полную катушку. Должно же быть чувство ответственности", - говорит сотрудник Огрской муниципальной полиции Андрис Бривулис.

Младенец 2016 г.р. был доставлен в центр социального ухода,где ему была оказана вся необходимая помощь.

Полиция начала проверку, сиротский суд Огрского района принял решение о прекращении прав опеки, а социальная служба начала работу с родителями детей.

Полиция выражает благодарность неравнодушным соседям и призывает жителей и впредь сообщать о ситуациях, когда детям грозит опасность.