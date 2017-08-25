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Латгале после небывалых дождей, где в четверг за 32 часа в Резекне выпало 229% месячной нормы осадков, постепенно оправляется от случившегося.

Как указывают ответственные структуры, ситуация нормализуется, и угрозы для жизни людей нет. В районах, где были ливни, значительно пострадали дороги и посевы, поэтому решено просить средства из программы государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.

Стоит отметить, что латгальцы подошли к случившемуся с чувством юмора и публикуют свидетельства наводнения, подписывая снимки и видеосюжеты забавными комментариями.

Некоторые пользователи шутят, связывая природный катаклизм в Латгалии и политический переворот в Даугавпилсе. "Великий потоп в Латгале смыл из Даугавпилса Элксниньша".

Так, на одном участке дороги в Карсаве образовался целый водопад. А местные жители назвали размыв "новым туристическим объектом", обозначив место Карсавской румбой, наподобие водопадов Вентас румба и Абавас румба.

Шутят латгальцы и о том, что местная дорога закрыта, так как на ней создан новый объект туризма - один из крупнейших в Латвии водопадов

Местная жительница опубликовала видео бурлящей маленькой речки Шнитка со словами "Карсавская маленькая речушка Шнитка вырабатывает электроэнергию, как большая ГЭС".

Астрида Грида публикует сюжет о том, как молодой мужчина решил поплавать в поле, залитом дождевой водой.

"Сезон дождей. Молодой фермер в Латгале плавает на своем поле", - написала она.

Чувство юмора сохраняют и жители Резекне.

Однако многим жителям Резекне не до шуток, так как подтоплены их дома, подвалы, огороды и сады. Наводнение затронуло улицы и дворы, чем затрудняют повседневную жизнь людей

В самых низинных местах в городке образовались "озера"

Сегодня на встрече руководителей латгальских самоуправлений и представителей оперативных служб в Карсаве решено было не просить правительство об объявлении чрезвычайной ситуации из-за ущерба от ливней, сообщил председатель самоуправления Циблского края Юрис Домбровскис.

Такое решение приняли главы краев бывшего Лудзенского района - Циблского, Лудзенского, Карсавского и Зилупского, так как ситуация нормализуется, и угрозы для жизни людей нет.

В районах, где были ливни, значительно пострадали дороги и посевы - закрыты одиннадцать местных и две региональных дороги. В связи с этим решено просить средства из программы государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.

В понедельник Ливаны планирует посетить премьер-министр Марис Кучинскис, чтобы обсудить размер компенсаций.

Сегодня крестьянские хозяйства в пострадавших от стихии краях посещает министр земледелия Янис Дуклавс. Он ознакомится с ситуацией в Балвском, Вилякском, Балтинавском, Ругайском, Карсавском краях.

Также Центру консультаций и образования на селе поручено обобщить информацию о пострадавших площадях и выяснить, сколько из них застраховано.