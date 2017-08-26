Происшествия |

36-летний Интарс Баужис пропал в Лиепае 25 августа 2017 года. По словам жены, он вышел из дома рано утром, примерно в половине шестого, и назад не вернулся. Телефон с собой не взял, поэтому связаться с ним невозможно, пишет bezvests.lv.

"Интарс сказал, что идет за сигаретами на заправку Circle K (Лиепая, ул. Эсперанто). Я обзвонила друзей, знакомых - нигде его не было. Подала заявление в полицию, позвонила и в Лиепайскую региональную больницу. Без результата. При себе у него был кошелек, водительские права, связка ключей с одним простым ключoм, одним горизонтальным и ключиком от почтового ящика. Связка ключей была на брелке", - сказала жена.

ПРИМЕТЫ: рост 180 см, вес 70 кг. Был одет в голубую клетчатую рубашку короткими рукавами, синие джинсы. На ногах были светло-серые носки.

Особая примета: На шее впереди большое родимое пятно.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.