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Пожарные с затопленных территорий в Даугавпилсском крае эвакуировали двоих человек и нескольких домашних животных, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В связи с затяжными дождями в Латгале затоплены многие дорогие и территории, и спасатели отправились на помощь жителям. В пятницу пожарные осмотрели Ликснскую волость, где затопили 20 домов и людям понадобилась помощь. Во время осмотра территории найдено два человека, которых на лодке доставили на сушу. Четыре человека, находившиеся неподалеку, от эвакуации отказались.

Также спасатели по просьбе жителей эвакуировали оставшихся в садовых домиках котов, в Резекне спасли собаку.

Сотрудники ГПСС продолжают осматривать затопленные в Латгале дома и территории, чтобы следить за фактическим состоянием дел и сообщать людям о возможностях эвакуации.

В четверг вечером проливные дожди в Латгале прекратились. В течение 32 часов выпало 159 миллиметров осадков или 229% от августовской нормы, свидетельствуют данные Резекненской станции метеонаблюдения.

Затоплено или размыто дождевой водой множество дорог в Латгале.

В пятницу в Карсаве прошло заседание руководителей краев Латгале и представителей оперативных служб.

фото: LETA