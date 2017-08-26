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Программа Русского вещания LTV7 "Личное дело" обнаружила нелегальную свалку пластиковых отходов на территории механической мастерской неподалеку от Олайне. Примерно 1000 тонн пластика незаконно хранится под открытым небом. И очень напоминает сгоревшую в июне свалку в Слоке. Уборка мусора в Олайне вскоре может стать заботой налогоплательщиков.

Примерно полгектара территории мастерской занимают мешки с резанным пластиком и упаковкой, а также пластик измельченный в хлопья. Высота кучи до 5 метров. Лежит давно. Через мешки проросла трава, а в некоторых случаях и деревья высотой до метра. На упаковке читается страна происхождения отходов – Дания.

"Личное дело" связалось с владельцами земли. Выяснилось, что мешки с пластиком принадлежат компании Plastex, которая арендует территорию у механической мастерской. Бухгалер компании Ольга Подважук сообщила, что переработанный пластик тут хранится примерно с 2013 года.

"Когда-то давно он хорошо уходил в Китай. В какой-то момент китайцы перестали его брать. Его сложно реализовать. И его очень дорого было вывозить", - сказала бухгалтер.

Также выяснилось, что разрешения категории B, которое необходимо для хранения такой продукции у компании Plastex нет. Да никогда и не было. Просто компания сначала привезла на площадку отходы, а потом озаботилась необходимостью оформления разрешения.

"Мы должны были очистить полностью площадку. Но получался замкнутый круг. Необходимо было больше 50 машин, чтобы вывезти всё. Потом нужно было получить разрешение и обратно всё завезти. Это невозможно выполнить", - говорит Ольга Подважук.

По предварительным оценкам, здесь сейчас под открытым небом, на неподготовленной площадке незаконно хранится около 1000 тонн пластиковых отходов.

До 31 октября Госслужба среды дала предприятию время на очистку территории. Но компания Plastex, стоимостью 1 евро и принадлежащая некоему Андрису Боже, просит отсрочку. У нее сейчас финансовые трудности.

"С марта компания не ведет сделок. У нее долги с этого времени. У фирмы возникли проблемы. И сейчас это стало всем понятно: арендаторам и нам" - отметила бухгалтер.

Также, по словам бухгалтера, реально компанией управляет некий гражданин России по имени Юрий. Но он сейчас скрывается у себя на родине и связаться с ним не могут даже сотрудники фирмы.

Кроме этого, по ее словам, большая часть продукции, что лежит сейчас под открытым небом когда-то была получена от компании Pet Baltija – это крупнейший переработчик пластмассы в странах Балтии.

В свою очередь предприятие Pet Baltija отрицает, что это их продукция. Однако признает, что ранее сотрудничало с компанией Plastex. Они для них сортировали отходы, до появления у Pet Baltija нового оборудования.

"В апреле и мае этого года акционерное общество Pet Baltija приобрело у SIA Plastex 14,5 тонн пластмассы и пластиковых хлопьев, которые, как исходный материал, были переработаны в PET хлопья в соответствии с производственными сертификатами Pet Baltija", - официальный ответ акционерного общества Pet Baltija.

В то же время у компании Plastex изначально были продолжительные и непростые отношения с Госслужбой среды. "С этим предприятием мы имеем дело уже с 2012 года. В то время они еще работали на территории Риги и уже тогда они незаконно хранили отходы и к ним было применено административное наказание в размере 200 латов" -рассказала "Личному делу" заместитель директора Госслужбы среды Айна Сташане.

Впрочем потом три года SIA Plastex спокойно работала безо всяких разрешений. Пока ее снова не ощтрафовали на 400 евро в 2015 году. А на прошлой неделе, уже после обращения "Личного дела" в Госслужбу среды на компанию наложили средства принудительного исполнения в размере 1500 евро. И сейчас возникает вопрос. Если компания с уставным фондом в 1 евро, испытывающая финансовые трудности обанкротится, то от нее останется 1000 тонн пластиковых отходов. Кто за ней приберется?

"Не смогу ответить на ваш вопрос. Когда все происходит незаконно, как в этом случае, это всегда кончается именно так. В конце концов государство обязано заниматься этими свалками", - сообщила Айна Сташане. Также она признает, что эта тысяча тонн, лежащая сейчас под открытым небом, вполне может стать головной болью Госслужбы среды. Тогда пластиковые отходы передадут на утилизацию другой компании за деньги налогоплательщиков. Кстати сейчас аналогичных этой нелегальных свалок в стране Госслужбой среды зафиксировано около 30 штук. Правда не все они с пластиком.