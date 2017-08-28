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Полиция задержала в Вецмилгрависе вооруженного мужчину за ограбление молодой женщины.

В ночь на воскресенье женщина 1989 года рождения после отдыха в кафе шла домой по ул. Стиебру. Внезапно сзади к ней подошел незнакомый мужчина и приставил к голове предмет, напоминающий газовый пистолет. Мужчина схватил ее мобильный телефон и убежал.

Очевидица происшествия вызвала полицию, которая искала подозреваемого в ближайших окрестностях, проверяя улицы, игорные залы и бары Вецмилгрависа.

Мужчина 1988 г. рожд. был задержан примерно через час в игорном зале. Ранее он уже был несколько раз судим за ограбления. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, суд рассмотрит вопрос о его аресте.