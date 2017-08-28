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26 августа, около 17 часов муниципальная полиция Огре задержала женщину, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения передвигалась по проезжей части вместе с детской коляской, сообщает портал Ogrenet.lv.

Сообщается, что женщина 1989 года рождения, в крови которой было констатировано 3,65 промилле алкоголя, "прогуливалась" вместе с шестимесячной девочкой.

Мать не смогла ответить, когда последний раз кормила ребенка. Вместе с тем, в детской коляске полицейские обнаружили две полулитровые бутылки пива, сигареты и несколько упаковок с клеем. Объясняя свои действия, женщина рассказала, что только что оформила в загсе брак и решила отметить это событие - без своего нового супруга, указывает портал.

О произошедшем информирована Госполиция, младенец доставлен в рижское медучреждение для проверки здоровья. Как добавляет портал, во время ожидания медиков женщина стала вести себя агрессивно, она кричала, что не отдаст ребенка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.