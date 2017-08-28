Происшествия |

31-летний Арвидс Мартыновс пропал в Бабите 25 августа 2017 года. По словам родных, около двух часов дня вышел прогуляться и назад не вернулся, сообщает поисковая организация Bezvests.lv. С собой на прогулку ничего не взял, даже очки.

ПРИМЕТЫ: Рост 170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку белыми рукавами, черные джинсы, черно-серую куртку красными вкраплениями. На ногах были тапочки "кроксы".

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.