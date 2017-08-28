Происшествия |

В Риге на прошлой неделе 10-летний мальчик на игровой площадке спровоцировал конфликт и угрожал окружающим топором, сообщает полиция Риги в социальных сетях.

Правоохранительные органы получили вызов в минувшую пятницу на детскую площадку на улице Кришяна Барона, где возник конфликт между несколькими несовершеннолетними.

Прибыв на место полицейские выяснили, что мальчик, который развязал конфликт, сбежал, однако на месте ЧП остались его рюкзак и топор.

По словам очевидцев, сначала мальчик вместе с двумя другими ребятами пришел на игровую площадку и хотел покататься на качелях, но те были заняты.

Тогда ребенок стал агрессивным и начал толкать качавшегося на качелях мальчика. Через некоторое время между обоими ребятами возникла потасовка.

На помощь к ним примчались их друзья и уже через некоторое время на площадке в драку ввязалась целая группа несовершеннолетних.

В какой-то момент маленький мальчик, вызвавший конфликт, выхватил из рюкзака взятый с собой топор и стал угрожать им.

Совместными усилиями посетителям игровой площадке удалось разоружить 10-летнего хулигана. Агрессивный подросток вместе со своими друзъями сбежал с места ЧП, оставив рюкзак и топор на игровой площадке.

10 gadus vecs zēns bērnu rotaļu laukumā izraisa konfliktu un draud apkārtējiem ar cirvi.



Vairāk info: https://t.co/yrpB9OYMwC pic.twitter.com/DBECS63ZaZ — Pašvaldības policija (@RigasPP) 28 августа 2017 г.

С целью установить личность мальчика, фото с рюкзаком полиция в пятницу опубликовала в соцсетях, и вскоре после публикации в полицию сама явилась мать агрессивного подростка, приведшая с собой малолетнего нарушителя спокойствия. Ни мать, ни сам мальчишка не смогли объяснить столь агрессивное поведение.

С матерью была проведена разъяснительная беседа. Женщина была проинформирована, что материалы дела переданы в отдел профилактики детских правонарушений. Будет расследоваться конкретный случай, кроме того будет оценена в ситуация в семье.