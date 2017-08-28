Происшествия |

Сегодня в Риге, в районе Даугавгривы в портовых доках загорелся один из поставленных на ремонт кораблей, площадь пожара составила 300 квадратных метров, подтвердили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на улицу Флотес был получен в 10.16. Прибыв на место было констатировано, что пожар возник в машинном отделении одного из кораблей.

В 13.20 огонь был локализован. Работы по тушению пожара продолжаются до сих пор. Также до сих пор над местом поднимаются клубы дыма, которые можно видеть издалека, в том числе из центра Риги, сообщают очевидцы.

Начальник портовой полиции Валдис Воинс подтвердил, что для разрешения ситуации были привлечены "очень серьезные силы". Работы по тушению продолжаются, но активная фаза уже завершилась.

По словам Воинса, корабль под названием Falcon был привезен на территорию Болдерайского судо-ремонтного завода, где были начаты соответствующие работы.

Начальник портовой полиции не смог сказать, кому принадлежит этот корабль.