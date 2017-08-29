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В Латгале, в части Видземе и Земгале будет объявлено чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания Совета по кризисному управлению.

Чрезвычайное положение будет объявлено в 27 краях Латвии.

Размер финансового ущерба от вызванных ливнями наводнений еще неизвестен, но ясно, что финансирование будет выделено из средств на непредвиденные расходы, сказал премьер.

Совет по кризисному управлению принял решение сформировать координационный совет для координирования вопросов поддержки пострадавших самоуправлений.

Министр земледелия Янис Дуклавс сообщил, что крестьянам известно, как заявлять убытки в электронном виде, однако еще не известны критерии, по которым они будут компенсироваться. Один из механизмов компенсирования предусматривает выделение компенсации за вложения на один гектар, а планировавшаяся неполученная прибыль компенсироваться не будет.

Министерство земледелия проинформирует правительство об общем нанесенном крестьянам ущербе в ноябре.

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс сообщил, что общий ущерб, причиненный инфраструктуре, исчисляется в 1,170 млн евро, но эта сумма еще будет уточнена.

Компенсации за него планируется обеспечить до конца сентября.

Как сообщалось, вечером 24 августа в Латгале закончились ливни, во время которых за 32 часа вылилась двухмесячная норма осадков. В результате пострадали несколько важных для региона автодорог, жилые дома и посевы сельхозкультур.

Фото: TVNET/LETA