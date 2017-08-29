Происшествия |

Около 3 часов ночи 28 августа мужчина встретил на одной из улиц Талси маленького мальчика, который был одет только в подгузник. Об этом сообщила представитель Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева. По ее словам, в Талсинский участок полиции поступила информация о том, что на улице Волдемара Ругена без присмотра оставлен маленький ребенок, которому было неполных три года.

Мужчина рассказала, что услышал на улице детские крики и плач, а затем увидел босого замерзшего мальчика. Чтобы согреть малыша, мужчина посадил его в машину и стал ездить по окрестности в поисках родителей. Когда он понял, что ребенка никто не ищет, то обратился в полицию.

Так как выяснить персональные данные и место проживания ребенка не было возможности, он был помещен в Талсинский кризисный центр, после чего сотрудники полиции отправились в район, где нашли малыша.

Через несколько часов появилась информация, что в этом районе мальчика ищет 15-летний подросток. По его словам, родители ребенка попросили его присмотреть за малышом, но он вышел из дома, как только юноша уснул.

Так как от подростка чувствовался специфический запах, было решено проверить его на наличие алкоголя в крови. Анализ показал, что в его организме 0,14 промилле. В итоге подростка передали матери. Родители малыша, которым полиция позже сообщила о ЧП, очень удивились, как маленький сын мог спуститься по ступенькам со второго этажа и открыть двери в темном подъезде.

О происшествии проинформирован сиротский суд и социальная служба. Полиция поблагодарила бдительного прохожего, который не прошел мимо, а сообщил о ЧП в ответственные инстанции.