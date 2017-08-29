Происшествия |

В Талсинский участок полиции поступила информация о том, что на улице Волдемара Ругена без присмотра оставлен маленький ребенок, которому было неполных три года. Маленького мальчика, который был одет только в подгузник, встретил на улице прохожий около 3 часов ночи 28 августа.

Мужчина рассказал, что услышал на улице детские крики и плач, а затем увидел босого замерзшего мальчика. Прохожий посадил его в машину и стал ездить по окрестностям в поисках родителей, а когда понял, что ребенка никто не ищет, то обратился в полицию. Малыш был помещен в Талсинский кризисный центр.

Через несколько часов выяснилось, что мальчика разыскивает 15-летний подросток. По его словам, родители попросили его присмотреть за малышом, но юноша уснул, а малыш вышел из дома.

Так как от подростка чувствовался специфический запах, его проверили на наличие алкоголя в крови. Анализ показал, что в его организме 0,14 промилле.

Родители малыша, которым полиция позже сообщила о ЧП, были удивлены, как маленький сын мог спуститься по ступенькам со второго этажа и открыть двери в темном подъезде.

О происшествии проинформирован сиротский суд и социальная служба.