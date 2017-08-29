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Ночью в Талси гулял трехлетний малыш в подгузнике (5)

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Происшествия | 29 августа 2017 года, 13:52

В Талсинский участок полиции поступила информация о том, что на улице Волдемара Ругена без присмотра оставлен маленький ребенок, которому было неполных три года. Маленького мальчика, который был одет только в подгузник, встретил на улице прохожий около 3 часов ночи 28 августа.

Мужчина рассказал, что услышал на улице детские крики и плач, а затем увидел босого замерзшего мальчика. Прохожий посадил его в машину и стал ездить по окрестностям в поисках родителей, а когда понял, что ребенка никто не ищет, то обратился в полицию. Малыш был помещен в Талсинский кризисный центр.

Через несколько часов выяснилось, что мальчика разыскивает 15-летний подросток. По его словам, родители попросили его присмотреть за малышом, но юноша уснул, а малыш вышел из дома.

Так как от подростка чувствовался специфический запах, его проверили на наличие алкоголя в крови. Анализ показал, что в его организме 0,14 промилле.

Родители малыша, которым полиция позже сообщила о ЧП, были удивлены, как маленький сын мог спуститься по ступенькам со второго этажа и открыть двери в темном подъезде.

О происшествии проинформирован сиротский суд и социальная служба.

Комментарии 5
Bite 9 часов назад
Босоногий мальчик тарантеллу танцевал...
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а был ли мальчик? 1 час назад
В прошлый раз писали что двух, теперь трех. Пока гулял вырос.
Может эмбрион разгуливал?
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Татьяна Макарова 7 часов назад
Ой ,да ладно,может он себя так чувствует(сейчас так модно,не в том теле).А если серьёзно,хорошо что так кончилось,кто то согрел ребёнка,не прошёл мимо.
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