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Госполиция разыскивает 11-летнюю Викторию Пархоменко, которая днем 28 августа вышла из своего дома в Риге на улице Гара и до сих пор домой не вернулась.

Пока полиция в помощи добровольцев не нуждается, по информации пресс-центра, стражи порядка сейчас активно ищут Викторию своими силами. Если нужна будет дополнительная помощь, полиция сообщит. Об этом пишет организация Bezvests.lv.

Ее приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы светлые, до плеч.

Была одета: черная рубашка с надписью OG, черная куртка, темно-синие шорты. На ногах сандалии.

В случае, если видели ребенка или знаете, где он может находиться, сообщайте в полицию по телефону 110.