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Госполиция разыскивает 19-летнего Кристса Лаусиса. Правоохранительные органы получили информацию, что 29 августа в 15:00 из приемного отделения Лиепайской региональной больницы самовольно ушел Кристс Лаусс, 1998 года рождения. Место его нахождения до сих пор не известно.

ПРИМЕТЫ: рост 175 -180 см, плотного телосложения, светлые волосы средней длины, резаная рана на руке.

Был одет: в серую т-майку с изображением Боба Марлей, синие брюки, в синюю спортивную обувь. Майка была в крови.

Парень может находиться под воздействием одурманивающих веществ.

Полиция просит присмотреться к фотографии мужчины - если в Вашем распоряжении имеется информация о месте нахождения Кристса или другая важная информация о разыскиваемом, просьба сообщать об этом Госполиции по телефону 110.