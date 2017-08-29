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Разыскивается сбежавший из больницы 19-летний Кристс Лаусис (7)

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Происшествия | 29 августа 2017 года, 22:14

Госполиция разыскивает 19-летнего Кристса Лаусиса. Правоохранительные органы получили информацию, что 29 августа в 15:00 из приемного отделения Лиепайской региональной больницы самовольно ушел Кристс Лаусс, 1998 года рождения. Место его нахождения до сих пор не известно.

ПРИМЕТЫ: рост 175 -180 см, плотного телосложения, светлые волосы средней длины, резаная рана на руке.

Был одет: в серую т-майку с изображением Боба Марлей, синие брюки, в синюю спортивную обувь. Майка была в крови.

Парень может находиться под воздействием одурманивающих веществ.

Полиция просит присмотреться к фотографии мужчины - если в Вашем распоряжении имеется информация о месте нахождения Кристса или другая важная информация о разыскиваемом, просьба сообщать об этом Госполиции по телефону 110.

Комментарии 7
Tatyana Zubanova 6 часов назад
Вот странно... Сколько была в больницах и вызывала скорые - всегда обычно сделают обследование и всё равно выкинут, хотя человеку явно нужна госпитализация. Ещё и посреди ночи выкинут. А тут сам ушёл и ищут... Хоть бы обьяснили зачем...
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Виталямба 4 часа назад
Да вы что:)) если майка boba marrley значит пацан сразу травакур:))) жесть:))) приезжайте к нам в Голандию тут все такие :))))))Всем добра :)))))
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Victoria Ti 5 часов назад
Бобам МАРЛЕЙ. Каким Марлей?
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