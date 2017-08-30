В Саласпилсе задержали торговцев марихуаной (2)
Происшествия | 30 августа 2017 года, 10:39
24 августа была получена информация о том, что в одном из частных домов в Саласпилсе ведется торговля марихуаной. Об этом сообщил пресс-центр Рижского регионального управления полиции.
По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники Саласпилсского участка полиции, управления криминальной полиции РРУП и спецбатальона Omega.
В доме полицейские задержали мужчину 1960 г.р. и женщину 1993 г.р, ранее уже попадавших в поле зрения органов правопорядка за незаконный оборот наркотических веществ. В ходе обыска было конфисковано 15,6 гр марихуаны.
По данным полиции, на "точку" за наркотиками приезжали жители Кенгарагса и Саласпилса. Следствие продолжается.
В Чехии или Голландии такое количество травы стоит дешевле, чем они потратили на эту спецоперацию во всеми маски-шоу, транспортом, омегой и их сверхурочными. И еще эта сумма явно больше, чем фискальный ущерб, нанесенный государству в ходе торговли такими количествами)
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Artūrs Ozoliņš, Madara Ozoliņa
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