Происшествия |

24 августа была получена информация о том, что в одном из частных домов в Саласпилсе ведется торговля марихуаной. Об этом сообщил пресс-центр Рижского регионального управления полиции.

По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники Саласпилсского участка полиции, управления криминальной полиции РРУП и спецбатальона Omega.

В доме полицейские задержали мужчину 1960 г.р. и женщину 1993 г.р, ранее уже попадавших в поле зрения органов правопорядка за незаконный оборот наркотических веществ. В ходе обыска было конфисковано 15,6 гр марихуаны.

По данным полиции, на "точку" за наркотиками приезжали жители Кенгарагса и Саласпилса. Следствие продолжается.