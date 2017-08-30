Происшествия |

Сотрудники Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержали работника Рижского регионального управления полиции, который заправлял свои автомобили топливом, предназначавшимся для служебных машин. Об этом сообщает портал nra.lv.

БВБ установило, что полицейский длительное время использовал для личных нужд служебную карточку на приобретение бензина.

Также установлено, что мужчина ежедневно передвигался на такси, поэтому следствие будет выяснять, не заправлял ли полицейский казенным топливом и эту машину.

Во время обыска, проведенного в квартире и служебном автомобиле подозреваемого, найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранились с нарушением нормативных актов.

Начат уголовный процесс за злоупотребление служебным положением. В настоящее время к полицейскому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.