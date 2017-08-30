Происшествия |

Фото иллюстративное

Сегодня около 13 часов на 30 км автодороги Рагана-Лимбажи столкнулись легковая машина Opel и грузовик. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, 1968 года рождения, информировали в Госполиции.

В аварии также пострадали дети, 2005, 2003 и 2001 годов рождения, но, к счастью, их жизням ничто не грозит.

Шофер грузовика, 1990 года рождения не пострадал.

Тяжелое ДТП произошло у Ладэзера в Лимбажском крае. Движение транспорта было на некоторое время ограничено, во-первых из-за аварии, а во-вторых, чтобы собрать песок, который перевозился на попавшем в аварию грузовике.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, начато расследование. Сейчас неизвестно, нарушил ли кто-то из соучастников аварии правила дорожного движения и был ли кто-то из них в алкогольном опьянении.