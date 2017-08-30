Происшествия |

Цесисская полиция призывает отозваться свидетелей нападения не установленного пока мужчины на 14-летнюю девочку. Пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в ближайшую больницу. К счастью, на данный момент здоровью ребенка ничто не угрожает.

Нападение произошло 29 августа, около 13.00 в Цесисе, на перекрестке улиц Берзайнес и Алфреда Калниньша (в районе соединительной канавы), сообщает Цесисский участок полиции.

На вид мужчине 20-40 лет, рост около 180 см, волосы темные.

Был одет: светлая куртка, возможно, темные джинсы. Очевидцев просят обращаться в полицию по телефону 110.

Полиция призывает отозваться очевидцев или тех, у кого есть любая полезная для раскрытия преступления информация и просит звонить по телефону 110.

Сейчас ведется работа по идентификации виновного. По факту нападения и нанесения телесных повреждения начат уголовный процесс.