В Лиепае появился плакат с серийным убийцей: горожане запаниковали (1)
Происшествия | 31 августа 2017 года, 16:05
В четверг утром портал liepājniekiem.lv рассказал о том, что в одном из домов Лиепае появился плакат с изображением серийного убийцы, которого разыскивают в городе.
Жители дома заволновались, так как на листке А4 был фоторобот предполагаемого преступника, пишет nra.lv. По их словам, после появления этого плаката им стало страшно выходить из дома.
Izlīmētie plakāti – ļauns joks https://t.co/qlajVtRGm0— liepajniekiem.lv (@liepajniekiemlv) 31 августа 2017 г.
Между тем в Курземском региональном отделении Госполиции сообщили, что это чья-то злая шутка.
"Жителям нечего бояться, так как полиция не ищет этого человека. Кроме того, не происходило что-то такое, за что можно было бы искать изображенную на плакате персону", - сообщили в полиции.
там в сейме есть похожая фантомаская рожа
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