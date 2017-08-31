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В четверг утром портал liepājniekiem.lv рассказал о том, что в одном из домов Лиепае появился плакат с изображением серийного убийцы, которого разыскивают в городе.

Жители дома заволновались, так как на листке А4 был фоторобот предполагаемого преступника, пишет nra.lv. По их словам, после появления этого плаката им стало страшно выходить из дома.

Между тем в Курземском региональном отделении Госполиции сообщили, что это чья-то злая шутка.

"Жителям нечего бояться, так как полиция не ищет этого человека. Кроме того, не происходило что-то такое, за что можно было бы искать изображенную на плакате персону", - сообщили в полиции.