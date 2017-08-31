Происшествия |

24 июля работники Государственной полиции получили информацию о том, что неизвестный разбил в Рижском музее урну для пожертвований и украл оттуда все деньги.

По словам работников музея, урна стояла у входа в музей. Внутри находился как минимум 61 евро в разной валюте.

В ходе расследования полицейские получили записи с камер видеонаблюдения. Возможно, преступление совершил изображенный на фотографии мужчина. По факту начат уголовный процесс.

Государственная полиция просит отозваться любого, кто может опознать данного мужчину, позвонив по телефону 67086310 или написав на электронную почту ovg.latgale@riga.vp.gov.lv.

Добавим, что в Музее рижского гетто и холокоста нет платы за вход - вместо этого у дверей заведения висит коробка, в которую предлагается делать пожертвования перед посещением музея.