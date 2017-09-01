Происшествия |

29 августа в 19:00 Рижское региональное управление полиции получило информацию о том, что в центре столицы, на улице Чака ограбили двоих мужчин, возвращавшихся после работы домой. Об этом сообщается на странице Госполиции в Facebook.

Пострадавшие рассказали, что на улице к ним подошли подростки и попросили закурить. После того, как мужчины отказали им в просьбе, подростки завязали конфликт и отобрали у мужчин сумку и мобильный телефон.

Сотрудники полиции, реагируя на полученный вызов, отправились на место происшествия и задержали грабителей (1993 г.р. и 1997 г.р.) по горячим следам.