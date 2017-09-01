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Сегодня в Кулдигском крае в дорожно-транспортном происшествии погиб 10-летний мальчик, сообщила начальник Государственного бюро надзора и координации сообщения Винета Мистре.

Авария произошла около 13.55 в Ивандской волости, когда велосипедист, 2007 года рождения, выехал со второстепенной дороги на главную Кулдига-Алсунга-Юркалне, где столкнулся с автомашиной.

Обстоятельства аварии выясняются. Полиция отмечает, что в последние три года дети 1 сентября в ДТП не погибали.

До 15 часов зарегистрированные 33 ДТП, в которых пострадали два ребенка, однако первоначальная информация свидетельствует, что полученные ими травмы, к счастью, не серьезны.

Госполиция призывает автоводителей призывают в первые дни нового учебного года быть особенно внимательными и осторожными, а также с пониманием относиться к детям, вернувшимся в город после летних каникул.

Водителям также следует учитывать, что в начале нового учебного года безопасность движения на всей территории Латвии будет усиленно контролироваться. В начале сентября у учебных заведений будут стоять полицейские патрулИ, и особое внимание будет уделяться соблюдению разрешённой скорости.