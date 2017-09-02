После падения с качелей в тяжелом состоянии в больницу попал 10-летний мальчик
Происшествия | 2 сентября 2017 года, 10:55
Вчера после падения с качелей в больницу в тяжелом состоянии доставлен 10-летний мальчик, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня.
Несчастный случай произошел в Земгале. Мальчик, качаясь на качелях, упал с высоты 2-3 метра, получив тяжелую травму головы и повреждения позвоночника.
В Курземе с качелей упал еще один мальчик лет шести. Он получил травму руки.
В целом медики СНМП получили за прошедшие сутки 1113 вызовов, в том числе 230 были связаны с различными травмами и авариями.