Происшествия |

Вчера после падения с качелей в больницу в тяжелом состоянии доставлен 10-летний мальчик, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня.

Несчастный случай произошел в Земгале. Мальчик, качаясь на качелях, упал с высоты 2-3 метра, получив тяжелую травму головы и повреждения позвоночника.

В Курземе с качелей упал еще один мальчик лет шести. Он получил травму руки.

В целом медики СНМП получили за прошедшие сутки 1113 вызовов, в том числе 230 были связаны с различными травмами и авариями.