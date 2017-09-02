Происшествия |

63-летняя рижанка Алла Засурцева пропала 28 августа 2017 года в Риге, Ильгюциемсе, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

По словам родных, в тот день, возможно, в послеобеденное время, женщина вышла из дома на улице Тапешу Курземского предместья столицы и назад до сих пор не вернулась.

Первой забеспокоилась тетя пропавшей, которая периодически созванивалась с племянницей: говорит, Алла сначала жаловалась на боли в спине, затем перестала отвечать на звонки. Женщина периодически страдает от душевных расстройств, регулярно принимает лекарства.

"Когда поздно вечером (после 23:00) я пришел домой с работы и не застал свою тетю на месте, сразу забеспокоился, - рассказывает племянник пропавшей Аллы, - обычно она никуда не выходит так поздно. Поэтому мы, родственники, сразу же обратились в полицию. В тот день, когда Алла пропала, к ней ненадолго заходила подруга, она говорит, что Алла была в хорошем расположении духа и, провожая ее до дверей, улыбалась.

При себе у пропавшей женщины была только черная сумочка: телефон и документы остались дома.

ПРИМЕТЫ: рост 167 см, серо-голубые глаза, волосы коротко подстриженные, темные.

Всех, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.