Происшествия |

59-летняя жительница Вилякского края Балвского района Анна Визуле пропала 2 сентября 2017 года, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Известно, что в этот день около 12:30 она незаметно от мужа вышла из дома в селе Буки Шкилбенской волости и до их пор назад не вернулась. У женщины проблемы о здоровьем.

Последний раз ее видели в день пропажи в 15 часов возле Вилюмского леса. При себе у пропавшей не было никаких вещей.

ПРИМЕТЫ: Рост 170 см, вес 110 кг, плотного телосложения, волосы каштановые красным оттенком. Прихрамывает на левую ногу. Была одета в синюю куртку, в черные брюки-капри, на ногах были короткие резиновые галоши.

Всех, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.