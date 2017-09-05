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Общество по-прежнему безразлично воспринимает пребывание маленьких детей на улице без присмотра. Об этом сообщает передача LTV "Запрещенный прием", журналисты которой отправились с шестилетним ребенком на улицы Риги, чтобы посмотреть реакцию окружающих на ребенка без присмотра.

Как пишет портал rus.lsm.lv, для этого выбрали дошкольницу Стеллу – небольшого роста, хрупкую, внешне выглядящую не старше своих лет. В ходе эксперимента неподалеку от девочки все время была и ее мать – незаметно для посторонних. Девочке поручили посетить с десяток торговых точек, сделать мелкие покупки. Если бы к ней кто-то обратился с вопросами, сразу подошла бы мама. Результат получился довольно обескураживающим, отмечают журналисты.

В магазине Narvesen Стелла решила купить пончик. У продавщицы ее появление в одиночестве не вызвало никакого интереса.

В книжном магазине рядом Zvaigzne ABC девочка провела минут 10, ища карандаш и тетрадь. Продавец рассматривала ее, но ничего не спросила.

В Mēness aptieka Стелла захотела купить витамины. В толчее она ошиблась кассой. Там присутствовал охранник, но девочка его не интересовала.

Когда ребенок подошел к кассе, никто не спросил: где твоя мама? В магазине Rimi девочка покупала зефир: долго выбирала, выстояла очередь, медленно расплатилась. Заметно было, что молодой кассир удивлен появлением столь маленькой покупательницы. Он дважды озирался вокруг, явно пытаясь понять, где ее родители. Но подошла очередь следующего покупателя. И Стелла снова ушла.

Точно так же развивались события в сувенирном магазинчике Galerija centrs, в Drogas, в кафе Subway (на террасе – две сотрудницы, мимо проезжал патруль полиции), в магазине сладостей Laima.

За два часа, которые девочка гуляла в самом центре города в одиночестве, ни персонал хоть одной из десяти торговых точек, ни прохожие так ничего у нее и не спросили.

Муниципальные полицейские обратили внимание на девочку лишь после 45 минут ее блуждания у памятника Свободы. До этого девочка ходила у них перед носом туда-сюда, сидела на скамейке, кормила уток и воробьев. Мать поспешила тоже подойти и получила предупреждение, что ребенка такого возраста оставлять одного нельзя.

Поездки на маршрутных микроавтобусах (из центра – в Золитуде и Плявниеки) Стелла совершала беспрепятственно: заходила, молча миновала шофера и садилась в салоне. Ведь билет в 6 лет покупать не требуется.

Прореагировали правильно на появление маленькой девочки в общественном месте только один шофер автобуса и пассажирка междугороднего автобуса, идущего в Лиепаю. Все остальные окружающие не обращали внимания на маленького ребенка,в полном одиночестве два часа гулявшего по Старой Риге, катающегося на "маршрутках" и даже садящегося в междугородний автобус, сообщает LTV.

Казалось бы, в междугороднем автобусе такое не могло остаться незамеченным. По правилам дети не могут путешествовать одни, да и их бесплатный проезд должен быть оформлен – на ребенка водитель выбивает "нулевой" билет. Вход – только через передние двери, мимо водителя. Журналисты решили проверить, сможет ли дошкольник сам уехать.

Для начала Стелла пошла в кассу автовокзала. Там ей билет не дали. Но и вопросов от взрослых вокруг снова не последовало. В другой кассе спросили, сколько девочке лет, и пояснили, что без родителей ехать нельзя. Наконец, ради продолжения эксперимента журналисты приобрели для девочки билет на рейс Рига – Лиепая до Салдуса. Единственное, о чем спросил водитель компании Nordeka – спросил, куда Стелла едет и встретят ли ее. Сколько ей лет, он не поинтересовался.

Через два часа девочка была в Салдусе. Стелла вышла через средние двери. Водитель не стал следить, действительно ли ее встретили взрослые. Девочка прошла туда-сюда по автовокзалу Салдуса, но и там окружающим это было безразлично.

Дошкольница дождалась следующего автобуса в Лиепаю. Ей необходимо было купить билет. Кассы закрыты, поэтому его можно получить только у водителя. Стелла солгала, будто ей уже семь лет, водитель продал ей билет, но спросил, встретят ли ее в Лиепае, и посадил прямо за водительским сиденьем. Но Стелла решила выйти не в Лиепае, а в Скрунде. Когда автобус остановился, девочка направилась к выходу. Но тут уже немедленно вмешались и шофер, и одна из пассажирок. Пришлось ехавшей там же матери подойти и объяснить, почему ребенок оказался в такой ситуации, а также документально подтвердить, что Стелла – ее дочь. Разволновавшись, поступил ли он правильно, разрешив девочке поехать, шофер вызвал полицию.

В разговоре с журналистами он сообщил, что нередко дети ездят в автобусе одни. Правда, их "сдают" и встречают взрослые. Но лучше бы, конечно, ездили с родителями: "Мы же не можем проследить за каждым – в каком месте он выйдет", - поясняет водитель.

Опрошенные позднее на Рижском автовокзале шоферы рассказали, что они вряд ли были бы готовы взять в салон маленького ребенка одного. Правда, иногда взрослые просят отвезти. Некоторые водители признали, что не знают, как правильно действовать в таком случае.

Проблема недостаточного присмотра за маленькими детьми оказалась в центре общественного внимания после трагедии с пятилетним лиепайчанином Ваней Берладиным — мальчик ушел субботним утром из дому, гулял сам по себе, катался на общественном транспорте, а потом перепутал автобусы, заехал в глушь, заблудился в лесу и погиб там. Гибель ребенка вызвала огромный резонанс в обществе — после этого шокирующего случая люди стали чаще замечать беспризорных детей на улице и чаще сообщать о них полиции.