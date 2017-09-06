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В Новой Зеландии задержаны два гражданина Латвии, которые пытались ввезти в страну восемь килограммов кокаина, сообщает новозеландский портал Newshub.

Задержаны 24-летний мужчина и 30-летняя женщина. В понедельник они прибыли из Чили и были задержаны в аэропорту Окленд, где таможенники обнаружили в их багаже кокаин.

Обоим гражданам Латвии выдвинуто обвинение в контрабанде наркотиков.

Напомним, весной этого года антинаркотические спецслужбы нескольких европейских и американских стран смогли пресечь поставку почти 8 тонн кокаина в Европу.

Источник: Newshub.co.nz.