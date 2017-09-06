Латвийцы пытались ввезти в Новую Зеландию 8 килограммов кокаина
Происшествия | 6 сентября 2017 года, 10:08
В Новой Зеландии задержаны два гражданина Латвии, которые пытались ввезти в страну восемь килограммов кокаина, сообщает новозеландский портал Newshub.
Задержаны 24-летний мужчина и 30-летняя женщина. В понедельник они прибыли из Чили и были задержаны в аэропорту Окленд, где таможенники обнаружили в их багаже кокаин.
Обоим гражданам Латвии выдвинуто обвинение в контрабанде наркотиков.
Напомним, весной этого года антинаркотические спецслужбы нескольких европейских и американских стран смогли пресечь поставку почти 8 тонн кокаина в Европу.
Источник: Newshub.co.nz.