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Самоуправление Вайнеде просит отозваться хозяев собаки. Истощенное и неухоженное животное бродило по центру района.

"В Вайнеде, в районе улицы Тиргоню бродила собака среднего размера. Если у кого-то есть информация о ней, самоуправление просит писать в комментариях к посту. По первоначальной информации, собаку нашло общество по защите животных "Liberta", ее уже осмотрел ветеринар", - сказано в сообщении.

Пользователи соцсети стали делиться информацией и комментировать ее. Некоторые пишут, что если у этой собачки были хозяева, то лучше им обратно животное не отдавать.

"Бедная собака. Как можно собачку до такого состояния довести. Сразу видно, что хозяевам нет дело до песика. Надеемся, что животное попадет к лучшему новому хозяину. Его "прическу" надо привести в порядок, иначе этот мальчик будет за все цепляться, что будет причинять ему боль", - пишут пользователи.