Происшествия |

5 сентября в Риге, на ул. Лидоню произошла авария, в результате которой пострадала школьница, сообщает Rus.delfi.lv пресс-центр Госполиции.

Как отмечают в полиции, девочка бежала по улице и не заметила проезжавший автомобиль. По данным Службы неотложной медицинской помощи, пострадавшая доставлена в больницу с переломом ноги и в стабильном состоянии.

Обстоятельства ЧП выясняются.

столичное самоуправление напоминает, что с началом нового учебного года в Риге возле учебных заведений возобновлено ограничение скорости движения до 30-ти километров в час.

Дорожные знаки об ограничении скорости движения установлены у ста с лишним столичных школ. Также на магистральных улицах у границы Риги установлены информационные плакаты с указанием рекомендуемой скорости движения вблизи учебных заведений.

Автоводителей призывают в первые дни нового учебного года быть особенно внимательными и осторожными, а также отнестись с пониманием к детям, вернувшимся в город после летних каникул.