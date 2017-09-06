Мать погибшего в аварии 1 сентября мальчика ищет очевидцев (1)
Происшествия | 6 сентября 2017 года, 14:28
Женщина, потерявшая 1 сентября в автоаварии сына, просит откликнуься свидетелей ДТП.
"Просьба помочь. Ищем очевидцев автоаварии, произошедшей 1 сентября в Иванде, в которой погиб мой сыночек...с любой мелочью просьба звонить по телефону 26871493 или писать в личку", - написала женщина в социальной сети Facebook.
Как сообщашл портал Mixnews, 1 сентября в Ивандской волости, Кулдигского края, около 13.55 11-летний велосипедист, выезжая на главную дорогу Кулдига-Алсунга-Юркалне, столкнулся с автомашиной. Полиция ведет расследование ДТП.
Источник: nra.lv
Сожалею, но полиции не до вас, им надо с псевдо тераристами бороться, показывать какие они малачи!!!
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