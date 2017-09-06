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Женщина, потерявшая 1 сентября в автоаварии сына, просит откликнуься свидетелей ДТП.

"Просьба помочь. Ищем очевидцев автоаварии, произошедшей 1 сентября в Иванде, в которой погиб мой сыночек...с любой мелочью просьба звонить по телефону 26871493 или писать в личку", - написала женщина в социальной сети Facebook.

Как сообщашл портал Mixnews, 1 сентября в Ивандской волости, Кулдигского края, около 13.55 11-летний велосипедист, выезжая на главную дорогу Кулдига-Алсунга-Юркалне, столкнулся с автомашиной. Полиция ведет расследование ДТП.