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Фото иллюстративное

В Риге несколько дней в запертой квартире пролежала мертвая женщина, об этом сообщает портал Nra.lv ссылаясь на программу LNT Degpunktā.

В пятиэтажном доме на улице Юглас несколько суток подряд постоянно горел свет. Соседям это показалась подозрительным, но никто из них не позвонил в квартиру и не поинтересовался все ли там в порядке.

Через какое-то время на лестничной клетке появился неприятный запах. Единственная, кто забеспокоился, все ли там хорошо - дворник.

Дворник пояснила, что ранее регулярно видела в окнах квартиры седовласую пожилую женщину. В последнее время она в окне не показывалась, но свет продолжал гореть.

На место были вызваны стражи порядка, но дверь взламывать не стали, ссылаясь на то, что у женщины, живущей в квартире, есть родственники.

Тем временем, запах на лестничной клетке становился все более невыносимым.

Тогда сама дворник вместе с одним из соседей отыскала родственников жительницы. Приехал сын сестры хозяйки квартиры. После вскрытия дверей подозрения соседей подтвердились, пожилая женщина была мертва, более того в трупе уже завелись черви.

Отмечается, что до сих пор родственники умершей не привели в квартиру в порядок.