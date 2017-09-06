Происшествия |

В Ирландии, в городе Корк, 5 сентября около 7 часов вечера, на троих мужчин напала группа злоумышленников. По имеющейся информации полицейских, все трое пострадавших были из Латвии - отец с сыном и их приятель.

Мужчины напали на прохожих с ножом, после чего скрылись. В результате пострадавшие с серьезными ранениями были доставлены в госпиталь. Полиция пытается установить личности нападавших. Ведется следствие.

Источник: breakingnews.ie