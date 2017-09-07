Происшествия |

По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 4 сентября, в 06.45 в поселке Даугмале Кекавской волости, на 6-м км дороги P-85 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил женщину 1944 г.р.

Сразу же после аварии водитель покинул место происшествия, не сообщив о ЧП в полицию. Пострадавшая пенсионерка госпитализирована.

Полиция ведет поиски водителя, а также просит отозваться свидетелей прoиcшествия, позвонив по телефонам: 67219765, 26467582 или 67086942 (в рабочее время) или 110 (круглосуточно).