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Сотрудница Айзкраукленского участка Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) отстранена от исполнения служебных обязанностей из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения ехала со скоростью 164 км/час.

Как сообщили представители полиции, женщину остановили под Кокнесе, когда она ехала на своем автомобиле по шоссе Рига — Даугавпилс на скорости 164 км/ч. При проверке в ее организме констатировали 1,27 промилле алкоголя.

В отношении нарушительницы начато дисциплинарное дело.