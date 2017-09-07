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Пьяная сотрудница полиции гнала по трассе со скорость 160 км/ч (2)

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Происшествия | 7 сентября 2017 года, 12:22

Сотрудница Айзкраукленского участка Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) отстранена от исполнения служебных обязанностей из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения ехала со скоростью 164 км/час.

Как сообщили представители полиции, женщину остановили под Кокнесе, когда она ехала на своем автомобиле по шоссе Рига — Даугавпилс на скорости 164 км/ч. При проверке в ее организме констатировали 1,27 промилле алкоголя.

В отношении нарушительницы начато дисциплинарное дело.

Комментарии 2
чел18 минут назад
Видать тоже проверяла работу дорожной полиции. Сейчас такие покатушки в топе у полиции. Дурной пример - заразительный. ))
Эх, жаль что я не коп - гонял бы и проверял бы...)))
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Олег12 минут назад
Одни курят контробанду,другие берут взятки и крышуют,третьи-Пьяные гоняют...Им можно,они же менты.В каком государстве мы живем?Гос чиновники беспредельничают и воруют,а вот такие******* их защищают и покрывают.
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