Пьяная сотрудница полиции гнала по трассе со скоростью 160 км/ч (7)
Происшествия | 7 сентября 2017 года, 12:22
Сотрудница Айзкраукленского участка Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) отстранена от исполнения служебных обязанностей из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения ехала со скоростью 164 км/час.
Как сообщили представители полиции, женщину остановили под Кокнесе, когда она ехала на своем автомобиле по шоссе Рига — Даугавпилс на скорости 164 км/ч. При проверке в ее организме констатировали 1,27 промилле алкоголя.
В отношении нарушительницы начато дисциплинарное дело.
Эх, жаль что я не коп - гонял бы и проверял бы...)))