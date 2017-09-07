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Фото с места происшествия

5 сентября около 21:00 в Рижскую муниципальную полицию поступил вызов на К.Улманя гатве. Сообщалось, что в лесу найден заблудившийся пятилетний ребенок. Полицейские немедленно выехали на место, и очень быстро нашли вызвавшего из мужчину с маленьким мальчиком

Мужчина рассказал, что ехал на велосипеде по лесу Бебербекю, и увидел маленького ребенка. Сначала велосипедист решил поискать родителей, но когда понял, что из нигде нет, решил звонить в полицию.

Мальчик сказал полицейским, что замерз, поэтому на место вызвали медиков – госпитализация не потребовалась. В разговоре с ребенком выяснилось его имя, и то, что ему пять лет.

Мальчик назвал имена своих родителей, но людей с такими именами в базе данных не было.

Сотрудники полиции продолжили общаться с мальчиком – спросили, в какое время года у него день рождения, и тогда выяснилось, что малыш не выговаривает букву "р". Полицейские в названную мальчиком фамилию родителей вставили букву "р" и нашли его отца.

В это же время поступило заявление в полицию о пропаже ребенка. Через несколько минут прибыла мать ребенка, и мальчика передали ей. Она рассказала, что сын вышел погулять и пропал. Выяснилось, что семья проживает в двух километрах от леса.

По данному факту заведено административное дело, и полиция оценит ситуацию в семье.