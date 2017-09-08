Происшествия |

7 сентября, в 12:20, в Раунском крае мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем Ford, при повороте налево не пропустил автомобиль Volvo, в результате чего произошло столкновение. Об этом сообщает Skaties.lv.

После случившегося мужчина скрылся с места происшествия. К счастью, в ДТП никто не пострадал, только автомобили, указывают в Госполиции.

В 12:54 виновник аварии был задержан полицией в Приекульском крае, на шоссе Приекули - Рауна. Выяснилось, что он управлял машиной без каких-либо водительских прав, а также в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Его выдох показал концентрацию алкоголя минимум 4,44 промилле. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.