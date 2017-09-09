Происшествия |

В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу на этой неделе были доставлены 39-летняя женщина и ее 18-летней дочь. Как выяснилось, они заказали по почте таблетки магния, однако в таблетках содержались наркотические вещества, пишет Nra.lv.

Как сообщили в больнице, мать обнаружила в почтовом ящике черно-белую газету, в которой содержалось описание различных витаминов и препаратов, содержащих минеральные вещества. Позвонив по указанному в газете номеру, женщина оформила заказ, который пришел ей по почте. В упаковке было 100 таблеток розового цвета, на которых было указано Mg (символ магния).

Мать и дочь приняли таблетки одновременно. Первой почуяла неладное девушка.

"Я лежала и смотрела сериал, когда почувствовала себя как пьяная. Все стало расплываться. Подошла к зеркалу — зрачки огромные, глаза почти черные. Говорю маме – с твоими витаминами что-то не так. Она сразу же позвонила в "скорую". После этого я уже ничего не могла делать самостоятельно. Обувал меня брат. Я не могла спокойно лежать – охватило беспокойство, все время хотелось двигаться. Мне стало страшно, очень неприятное ощущуение", - рассказала девушка.

Через некоторое время подобные симптомы стали проявляться и у матери.

"После этого добавились еще и галлюцинации. Многое я уже не помню", - пояснила женщина.

"Скорая" доставила мать и дочь в больницу. После проведения токсикологической экспертизы оказалось, что они неосознанно употребили экстази. После получения необходимой медицинской помощи пострадавших выписали из больницы.