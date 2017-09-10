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Бронзовый памятник на родовой могиле Рудевичей остался без руки, сообщает программа Degpunktā телеканала LNT.

В пятницу утром, посещая памятное место отца на кладбище Райня, глава латвийского цыганского общества Нормунд Рудевич был неприятно удивлен увиденным.

Памятник отцу Карлису Рудевичу - основателю Цыганского национального культурного общества, кавалеру Трех звезд, остался без руки - ее отпилили вандалы.

В октябре этого года в Риге пройдет саммит международного союза ромов, чьим главой является Нормунд Рудевич. Посещение могилы - места поклонения ромов, должно было стать одним из мероприятий в рамках саммита.

Поэтому, виновных просят вернуть элемент памятника на место, чтобы можно было провести срочную реставрацию. Рудевич написал заявление в полицию, однако пообещал его отозвать, если кладбищенские вандалы отдадут украденное.

Рудевич также указал, что и ранее памятник подвергался вандализму. Глава ромов не понимает, зачем злоумышленникам этот элемент памятника, который является произведением искусств.