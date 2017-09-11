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В холодильнике отеля насмерть замёрзла 19-летняя девушка (2)

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Происшествия | 11 сентября 2017 года, 13:35

Фото: The Mirror

В морозильной камере отеля Crowne Plaza в пригороде Чикаго обнаружен труп 19-летней девушки, сообщает The Mirror.

Полиция нашла тело 10 сентября, спустя несколько часов после того, как родные Кеннеки Дженкинс объявили о её пропаже.

По сообщению СМИ, девушка отправилась на вечеринку в отель с друзьями 8 сентября. Когда компания собралась уходить, Кеннеки нигде не было, однако и дома она не появилась. Самостоятельно найти девушку её родным не удалось. После изучения записей с камер наблюдения выяснилось, что отель Кеннеки не покидала.

По данным специалистов, девушка умерла за несколько часов до того, как её удалось найти.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 2
Кто-то38 минут назад
Тупо пошутил.
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Алексей Алексеев43 минуты назад
ну и дура
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