В холодильнике отеля насмерть замёрзла 19-летняя девушка (2)
Происшествия | 11 сентября 2017 года, 13:35
Фото: The Mirror
В морозильной камере отеля Crowne Plaza в пригороде Чикаго обнаружен труп 19-летней девушки, сообщает The Mirror.
Полиция нашла тело 10 сентября, спустя несколько часов после того, как родные Кеннеки Дженкинс объявили о её пропаже.
По сообщению СМИ, девушка отправилась на вечеринку в отель с друзьями 8 сентября. Когда компания собралась уходить, Кеннеки нигде не было, однако и дома она не появилась. Самостоятельно найти девушку её родным не удалось. После изучения записей с камер наблюдения выяснилось, что отель Кеннеки не покидала.
По данным специалистов, девушка умерла за несколько часов до того, как её удалось найти.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Источник: L!FE.ru
Тупо пошутил.
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ну и дура
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